11 Haz 2020 18:10
Journalist ID: 1942
News Code: 83818578
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İran’ın kiraz başkentinde kiraz çeşitleri

Mahabad, IRNA- İran’ın Kürdistan ilinde yer alan Oşnoviye kenti, İran’ın Kiraz Başkenti olarak adlandırılır. Kiraz hasadı ile birlikte bu kentte çeşitli kiraz çeşitleri her tarafta satışa sunulmaktadır.

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