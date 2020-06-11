11 Haz 2020 12:07
Journalist ID: 1942
News Code: 83818204
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İsfahan Demir Çelik Fabrikası

İsfahan, IRNA- İran’ın en eski ve ortadoğu’nun en önemli demir çelik fabrikası olan İsfahan demir çelik çeşitli alanlarda yenilenerek çevre dostu bir tesis olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

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