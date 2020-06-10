10 Haz 2020 22:44
Journalist ID: 1942
News Code: 83817780
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Erdebil’de Hir Cam Asma Köprü açılışı yapıldı

Erdebil, IRNA- Erdebil Serçem caddesi Hir nehri üzeride camdan yapılan Hir Asma Köprüsü bölgenin önemli turistik mekanlarından olmaya adaydır.

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