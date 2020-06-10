Erdebil’de Hir Cam Asma Köprü açılışı yapıldı

Erdebil, IRNA- Erdebil Serçem caddesi Hir nehri üzeride camdan yapılan Hir Asma Köprüsü bölgenin önemli turistik mekanlarından olmaya adaydır.
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 146 bin 748’e yükseldi
Tahran,İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Sima Sadat Lari, bugüne kadar…
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Yakın parlamento iş birliği, İran-Azerbaycan ilişkilerinin güçlenmesine vesile olur
Tahran, İRNA- Azerbaycan Parlamento Başkanı Sahibe Gafarova, İran İslami Şura Meclis Başkanı…
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ABD'nin baskı ve ambargolarına rağmen İran ekonomisi büyümektedir
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD'nin İran ekonomisinin çökmesi…
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İran halkının barış mesajını dünyaya ileteceğiz
Hürremabad, İRNA- İran'ın Luristan bölgesinden bir çift, 'bireyin sağlığı, toplumun sağlığı'…
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İran, ABD'nin uluslararası kurumların bütçelerini kesmesinden üzüntu duyduğunu belirtti
Lonra, İRNA- İran'ın BM Viyana Daimi Temsilcisi Kazım Garipabadi, ABD'nin tek taraflı ambargolar…
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İran, BM sekreteryasının iddialarını reddetti
Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanlığı, BM sekreteryasının bazı İran aleyhindeki iddialarını…
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Çabahar, İran petrokimya sanayinin 3. büyük merkezi
Tahran, IRNA- İran’ın Çabahar limanı Hint Okyanusuna ulaşımı ve hedef pazarlara yakınlığından…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 144 bin 649’a yükseldi
Tahran, İRNA-Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Sima Sadat Lari, bugüne kadar…
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Çin: Pekin, İran’ın silah ambargosunun uzatılmasına karşıdır
Pekin, IRNA- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, BM Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi Başkanına…
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Enzeli limanında Roga pazarının görüntüsü
Enzeli, IRNA- Enzeli limanının sulak alanında bulunan Roga Pazarı yapılan değişikliklerle kentin…
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