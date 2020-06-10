10 Haz 2020 22:37
Journalist ID: 1942
News Code: 83817772
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İsfahan Gemişlou Milli Parkı

İsfahan, IRNA- 113 bin hektar alana sahip Gemişlou Milli Parkı İsfahan’ın 45 km kuzey batısında bulunmaktadır. Park hem vahşi hayat hem de içinde bulunan tarihi kale ve binalardan dolayı önem taşımaktadır.

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