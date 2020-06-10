Kuzey Horasan'daki bal üretimi ve arıcılıktan görüntüler

Bocnurd, İRNA- İran'ın Türkmenistan sınırında yer alan Kuzey Horasan ili, meyve bahçeleri, tarım arazileri ve yabani çiçek ve bitkilerinin bol olması nedeniyle arıcılık için en elverişli ortamlardan birine sahiptir. Bu il İran'ın arıcılık sektöründe başat oyuncu olarak bilinmekedir. Kameraman: Vahid Hadımi