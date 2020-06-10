10 Haz 2020 15:56
Journalist ID: 2391
News Code: 83817102
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Kuzey Horasan'daki bal üretimi ve arıcılıktan görüntüler

Bocnurd, İRNA- İran'ın Türkmenistan sınırında yer alan Kuzey Horasan ili, meyve bahçeleri, tarım arazileri ve yabani çiçek ve bitkilerinin bol olması nedeniyle arıcılık için en elverişli ortamlardan birine sahiptir. Bu il İran'ın arıcılık sektöründe başat oyuncu olarak bilinmekedir. Kameraman: Vahid Hadımi

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