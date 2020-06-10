Feştke Humam Köyü'nde İran Hasır Evi açıldı

Reşt, İRNA- Dünya El Sanatları Günü dolayısıyla video konferans yöntemiyle düzenlenen ve Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı'nın katıldığı törenle Gilan ilinin merkezi Reşt'e bağlı Feştke Hamam Köyü'nde İran Hasır Evi açıldı. Kameraman: Rıza Ekberi Ketemcani