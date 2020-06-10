Reşt, İRNA- Dünya El Sanatları Günü dolayısıyla video konferans yöntemiyle düzenlenen ve Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı'nın katıldığı törenle Gilan ilinin merkezi Reşt'e bağlı Feştke Hamam Köyü'nde İran Hasır Evi açıldı. Kameraman: Rıza Ekberi Ketemcani
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Kuzey Horasan'daki bal üretimi ve arıcılıktan görüntüler
Bocnurd, İRNA- İran'ın Türkmenistan sınırında yer alan Kuzey Horasan ili, meyve bahçeleri,…
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İran ile UNICEF arasındaki iş birliği gelişecek
Tahran, İRNA- İran Enerji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu veya kısaca…
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Merkez Bankası Başkanı'ndan Güney Kore'ye eleştiri
Tahran, İRNA- Merkez Bankası Başkanı Abdünnasır Himmeti, Güney Kore'yi İran'ın döviz kaynaklarına…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 140 bin 590’a yükseldi
Tahran, İRNA-Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Sima Sadat Lari, bugüne kadar…
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‘Boğaza baskı ve diz basma’ politikası, ABD'nin her zamanki ve eskiden beri uyguladığı politikası olmuştur
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'deki insan hakları ihlallerini eleştirerek, ABD…
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İran'ın Londra Büyükelçisi, ABD'li meslektaşının ifadelerini utanç verici olarak nitelendirdi
Londra, İRNA- İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad, ABD'de ırkçılık karşıtı ptorestolara…
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İran, Batı'nın uyuşturucu ile mücadeledeki ihmalciliğini telafi etmiştir
Tahran, İRNA- İran Uyuşturucu ile Mücadele Kurulu Uluslararası İlişkiler Ofisi Genel Müdürü…
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Feştke Humam Köyü'nde İran Hasır Evi açıldı
Reşt, İRNA- Dünya El Sanatları Günü dolayısıyla video konferans yöntemiyle düzenlenen ve Kültürel…
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Korona ile mücadelede kullanılan İran yapımı ürünlerin ihracatı artmaktadır
Tahran, İRNA- Korona salgını sonrası İran'da üretilen sağlık ve tıbbi malzemelerin ihracatına…
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Fars ili 5.7 büyüklüğündeki depremle sallandı
Tahran, IRNA- İran'ın güneyindeki bulunan Fars iline bağlı Larestan kentinin Beyram bölges…
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