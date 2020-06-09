Dünya El Sanatları Günü; Çalişter Halısı

Şehrikürd, İRNA- Çaharmahal ve Bahtiyari iline ait Çalişter Halısı, dumotoks boyasının özgünlüğü nedeniyle UNESCO tarafından onaylanan dünyanın önde gelen el sanatlarından biridir. Tuğla, bergamot elastik, avlanma yeri, basit zemin, sedir ve çam, hokkalı, çerçeve ve emaye çiçeği gibi desenleri olan Çalişter halısının tuğla çiçeği deseni, günümüzde ününü dünyaya yaymıştır. İnce dokulu kumaşlar artık dünyaca ünlü hale gelmiştir. Safevi döneminden kalan bazı tasarımlar, doğa ve hayvanlardan esinlenmiştir. Çalişter halıları artık İsfahanlı tüccarlar tarafından satın alınmakta ve İsfahan halıları veya Bahtiyari halıları adına diğer ülkelere ihraç edilmektedir. Çaharmahal ve Bahtiyari merkezli Çalişter Halısının ülkenin farklı illerinde ve Fars Körfezi, Avrupa, Amerika ve Kanada ülkelerinde birçok hayranı vardır. Fotoğrafçı: Meryem Al-i Mümin
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