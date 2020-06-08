8 Haz 2020 18:39
Journalist ID: 1942
News Code: 83814928
0 Persons

Bender Abbas Hersin Siyahou tuz mağarası

Bender Abbas, Bender Abbas limanında bulua Hrsi Siyahou tuz mağarası kentin en önemli turistik cazibe merkezlerindendir.

yorumunuz

You are replying to: .
1 + 11 =