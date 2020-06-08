Bender Abbas, Bender Abbas limanında bulua Hrsi Siyahou tuz mağarası kentin en önemli turistik cazibe merkezlerindendir.
-
Bender Abbas Hersin Siyahou tuz mağarası
Bender Abbas, Bender Abbas limanında bulua Hrsi Siyahou tuz mağarası kentin en önemli turistik…
-
İran'dan yurt dışına 500 milyon dolar değerinde tropikal meyve ihracatı
Tahran, İRNA- Tarım Cihadı Bakanlığı Tropikal ve Yarı Tropikal Meyveler Ofisi Genel Müdürü…
-
Germsar tuz madenlerinden kareler
Simnan, İRNA- Germsar tuz madenleri, Simnan ilinin doğal kaynaklarından ve turistik yerlerinden…
-
Şehit Genaral Süleymani Heykeli Tasarımı için uluslararası çağrı
Tahran, İRNA- Tahran Belediyesi Estetik Kurumu tarafından Şehit General Kasım Süleymani heykelinin…
-
İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 136 bin 360’ya yükseldi
Tahran,İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
-
İslam İnkılabı Rehberi, Filistin İslami Cihat Örgütü kurucusu Ramazan Abdullah'ın vefatı için başsağlığı diledi
Tahran, İRNA-İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Ali Hamanei, dirençli mücahit ve Filistin İslami…
-
Majid Hosseini: Trabzonspor'la şampiyon olmayı hedefliyorum
Tahran, İRNA- Trabzonspor'un İranlı savunma futbolcusu Majid Hosseini, Trabzonspor'un Süperlig…
-
Türkiye'nin katılımıyla 16. Uluslararası Şiraz Tarım Fuarı düzenlenecek
Şiraz, İRNA- 16. Uluslararası Şiraz Tarım Fuarı, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok…
-
Mecid Taheri'nin İran'a dönüşündan kareler
Tahran, İRNA- ABD'de tutuklu İranlı doktor Mecid Taheri, Pazartesi günü sabah saatlerinde Tahran…
-
Dışişleri Bakanlığı, tutuklu İran vatandaşlarının serbest bırakılmasını ciddi şekilde takip etmektedir
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk, Meclis ve İranlılar İşlerindern Sorumlu Bakan…
yorumunuz