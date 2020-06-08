Germsar tuz madenlerinden kareler

Simnan, İRNA- Germsar tuz madenleri, Simnan ilinin doğal kaynaklarından ve turistik yerlerinden biridir. Bu madenlerin çoğu dağlarda ve yeraltında bulunur ve yeraltında tuneller gibi uzanır, böylece bu madenin çıkarılması temel oda yöntemiyle yapılır. Şu anda Germsar şehrinde yaklaşık 400 kişinin istihdam edildiği 92 maden bulunmaktadır. Bu madenlerin çoğundaki tuzun saflığı %98'in üzerindedir ve bu özellik Simnan ilinin tuzunu diğer bölgelerden ayırır. Fotoğrafçı: Emin Rahmani