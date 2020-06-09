Şiraz, IRNA- Geleneksel ayakkabı olan çarık 3 bin yıllık bir geçmişe sahiptir. Çarığın yazın serinliği ve rahatlığı günümüze kadar gelmesini sağlamıştır. Bu el sanatı türü İran’ın Fars, Kermanşah, İlam, Zencan ve Çarmahal Bahtiyari illerinde yaygındır. Çarığın yapımı için halı, ipek ve pamuk iplikleri kullanılmaktadır.
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Şiraz’da çarıkçılık
Şiraz, IRNA- Geleneksel ayakkabı olan çarık 3 bin yıllık bir geçmişe sahiptir. Çarığın yazın…
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Vaizi: Cumhuriyetçiler Amerika’da ırkçılığın giderilmesini düşünsünler
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ofisi Müdürü Mahmud Vaizi, Amerikan Cumhuriyet…
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Bu yıl 200 büyük sanayi ve maden projesi hayata geçirilecek
Tahran, İRNA- Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı Plan ve Program İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı…
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İran havacılık sanayiinde teknik devrim yaşanacak
Kerec, İRNA- İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, yakın gelecekte yerli uzman…
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Kültür, insanı barış ve dostluğa çağırıyor
Tahran, İRNA- Kültür ve İslami İletişim Kurumu Başkanı Ebuzer İbrahimi Türkman, Ekonomik İşbirliği…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 138 bin 457’ye yükseldi
Tahran,İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Sima Sadat Lari, bugüne kadar…
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Dünya El Sanatları Günü; Çalişter Halısı
Şehrikürd, İRNA- Çaharmahal ve Bahtiyari iline ait Çalişter Halısı, dumotoks boyasının özgünlüğü…
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Tebriz'den İran vatandaşlarını Türkiye'den yurda döndürmek için 9 özel uçuş
Tebriz, İRNA- Doğu Azerbaycan Havaalanları Genel Müdürü Ramin Azeri, Tebriz Uluslararası Şehit…
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Tahran, İRNA- İran son yıllarda bilgi temelli ürünler sektöründe büyük gelişmelere imza atarak,…
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Her İranlı başına elektrik üretim kapasitesi bin vata ulaştı
Tahran, İRNA- Her İranlı için kişi başına elektrik üretim kapasitesi, geçen yıl ülkede üretilen…
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