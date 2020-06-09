Şiraz’da çarıkçılık

Şiraz, IRNA- Geleneksel ayakkabı olan çarık 3 bin yıllık bir geçmişe sahiptir. Çarığın yazın serinliği ve rahatlığı günümüze kadar gelmesini sağlamıştır. Bu el sanatı türü İran’ın Fars, Kermanşah, İlam, Zencan ve Çarmahal Bahtiyari illerinde yaygındır. Çarığın yapımı için halı, ipek ve pamuk iplikleri kullanılmaktadır.