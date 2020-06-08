Mecid Taheri'nin İran'a dönüşündan kareler

Tahran, İRNA- ABD'de tutuklu İranlı doktor Mecid Taheri, Pazartesi günü sabah saatlerinde Tahran İmam Humeyni Havaalanı'nda Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari tarafından karşılandı. ABD'de 16 ay önce İran'a karşı tek taraflı ABD yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanan Mecid Taheri, birkaç gün önce İran'da tutuklu bir Amerikan vatandaşı olan Michael White ile mahkum iadesi işlemi sonucunda irana döndü. Fotoğrafçı: Abdullah Haydari
بازگشت مجید طاهری به ایران
ایرنا - تهران - مجید طاهری پزشک ایرانی زندانی شده در آمریکا، بامداد دوشنبه با استقبال حسین جابری انصاری، معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزیر امور خارجه در فرودگاه امام خمینی (ره) به ایران بازگشت. مجید طاهری که از ۱۶ ماه پیش به اتهام نقض تحریمهای یک جانبه آمریکا علیه ایران در آمریکا زندانی بود چند روز پیش با «مایکل وایت» شهروند آمریکایی زندانی در ایران، مبادله شد.
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Tahran, İRNA- ABD'de tutuklu İranlı doktor Mecid Taheri, Pazartesi günü sabah saatlerinde Tahran…
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