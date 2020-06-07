8 Haz 2020 00:06
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News Code: 83813779
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Sarkis Kilisesi'nde sosyal mesafe kuralının uygulanmasından kareler

Tahran, İRNA- Tahran'da yaşayan Hıristiyanlar, Kutsal Serkis Kilisesi'nde Papaz Sebve Serkisyan'ın konuşması sonrası dua töreni düzenledi. Toma Süryani Kilisesi'nde de Hıristiyan vatandaşların ayin yapması için dezenfekte işlemleri gerçekleşti. Fotoğrafçılar: Jenya Ebediyan- Juana Ebediyan

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