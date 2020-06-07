7 Haz 2020 22:12
Journalist ID: 2394
News Code: 83813422
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İran Silahlı Kuvvetleri'ne 10 helikopterin teslimatından görüntüler

Tahran, İRNA- 10 adet onarılan helikopter, Savunma Bakanlığı'na bağlı İran Helikopter Destek ve Yenileme Şirketi'nde düzenlenen ve Savunma Bakan Yardımcısı General Kasım Takizade'nin katıldığı törenle Silahlı Kuvvetlere teslim edildi. Savunma Bakanlığı arşivi

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