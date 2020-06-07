Tahran, İRNA- 10 adet onarılan helikopter, Savunma Bakanlığı'na bağlı İran Helikopter Destek ve Yenileme Şirketi'nde düzenlenen ve Savunma Bakan Yardımcısı General Kasım Takizade'nin katıldığı törenle Silahlı Kuvvetlere teslim edildi. Savunma Bakanlığı arşivi
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Sarkis Kilisesi'nde sosyal mesafe kuralının uygulanmasından kareler
Tahran, İRNA- Tahran'da yaşayan Hıristiyanlar, Kutsal Serkis Kilisesi'nde Papaz Sebve Serkisyan'ın…
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İran'ın ilaç ihtiyacının %97'si yurt içinde üretilmektedir
Erak, İRNA- Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mehdi Sadıki Niyareki, İran’ın ihtiyaç…
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İran koronavirüs ile mücadele için tıbbi malzeme üretiminde kendi kendine yeterli hale gelmiştir
Erak, İRNA- Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakan Yardımcısı Mehdi Şanesaz, İran'ın koronavirüsle…
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Yurttaşlarımızın serbest bırakılması için diğer tutukluları takas etmeye hazırız
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, İsviçre'nin ABD hapishanelerinden olan…
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İranlı yönetmen, Polonya Krakow Film Festivali'nin en önemli ödüllerini kazandı
Tahran, İRNA- İranlı yönetmen Mehrdad Üsküyi'nin çektiği Güneşsiz Gölgeler isimli belgesel,…
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İran Silahlı Kuvvetleri'ne 10 helikopterin teslimatından görüntüler
Tahran, İRNA- 10 adet onarılan helikopter, Savunma Bakanlığı'na bağlı İran Helikopter Destek…
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Geçen yıl dış ticaret hacmi 85 milyar dolardı
Tahran, İRNA- İran Gümrük Genel Müdürü Mehdi Mireşrefi, geçen yıl dış ticaret değerinin 85…
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İRNA eski ve yeni genel müdürlerinin tanıtım ve veda töreninden kareler
Tahran, İRNA- İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı İRNA eski ve yeni genel müdürlerinin veda ve tanıtım…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 134 bin 349’a yükseldi
Tahran, IRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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103 milyon dolarlık yatırımlar petrokimya üretim kapasitesi 107 bin ton artacak
Tahran, İRNA- İranian Yatırım Petrokimya Grubu Genel Müdürü Resul Eşrefzade, ülkede 103 milyon…
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