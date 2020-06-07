Tahran, İRNA- İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı İRNA eski ve yeni genel müdürlerinin veda ve tanıtım töreni, İran'ın önde gelen siyasi ve kültürel şahsiyetlerinin katılımıyla bugün İRNA binasında düzenlendi. Törene Hükümet Sözcüsü Ali Rabii, Kültür Bakanı Abbas Salihi, Kültür Bakanlığı Siyasi İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Feridun Verdinejad, Kültür Bakan Yardımcısı Muhammed Huddadi ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi katıldı. Dün İRNA yeni genel müdürü Nevruzpur, 30 ay boyunca İRNA Genel Müdürü olarak görev yapan Ziya Haşimi'nin yerine yeni genel müdür olarak atandı. Fotoğrafçı: Meysem Alakamendan ve Muctaba Muhammedlu
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İRNA eski ve yeni genel müdürlerinin tanıtım ve veda töreninden kareler
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