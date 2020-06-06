Nişabur Ovası'ndan manzaralar

Nişabur, İRNA- İran'ın Türkmenistan sınırında yer alan Rezevi Horasan iline bağlı Nişabur çevresindeki Nişabur Ovası, kuzeydoğudan Binalud Dağları, güneyden Kaşmer Kızıldağ ile Türbet-i Haydariye Kırkten Dağları ve batıdan Sebzevar Kevir'ine bitişiktir. Tairhi İpek Yolu'nda yer alan Nişabur Ovası, tarım için çok elverişlidir. Kameraman: Murtaza Eminürruayayi