6 Haz 2020 14:23
Journalist ID: 2394
News Code: 83812028
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İsfahan Çiçek ve Bitki Pazarı yeniden canlandı

İsfahan, İRNA- Korona salgını nedeniyle kapatılan İsfahan Çiçek ve Bitki Pazarı yeniden canlanarak halk tarafından memnuniyetle karşılandı.Fotoğrafçı: Zehra Bağban

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