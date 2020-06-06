İsfahan, İRNA- Korona salgını nedeniyle kapatılan İsfahan Çiçek ve Bitki Pazarı yeniden canlanarak halk tarafından memnuniyetle karşılandı.Fotoğrafçı: Zehra Bağban
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 132 bin 38’e yükseldi
Tahran, IRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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İsfahan Çiçek ve Bitki Pazarı yeniden canlandı
İsfahan, İRNA- Korona salgını nedeniyle kapatılan İsfahan Çiçek ve Bitki Pazarı yeniden canlanarak…
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Rusya'dan UAEK'nin İran ile ilgili gizli raporunun açıklanmasına eleştiri
Londra, İRNA- Rusya'nın BM Viyana Daimi Temsilcisi Mihail Olyanov, Uluslararası Atom Enerjisi…
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Bazergan-Gürbulak sınırının açılması İran dış ticaretinin canlanması için bir fırsat
Urmiye, İRNA- İran-Türkiye sınırının en önemli sınır kapısı olan Bazergan-Gürbulak sınırı,…
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ABD'nin uyguladığı ambargolar kistik fibrozis hastalarının ihtiyaç duyduğu ilaçların ithalatını engellemektedir
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Nakil Yönetimi Merkezi Başkanı Mehdi Şadnuş, ABD'nin uyguladığı…
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UAEK'nin yeni raporu, denetim faaliyetlerinin sürdüğünü göstermektedir
Londra, İRNA- İran'ın BM Viyana Daimi Temsilcisi Kazım Garipabadi, 'Uluslararası Atom Enerjisi…
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ABD, nefes alamaya bir ülke
New York,İRNA- Özgürlük Anıtı sembolüne sahip ülke ABD’de ayrımcılık ve şitsizlikten bıkmış…
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Zarif: İran ve KOEP’in diğer tarafları müzakere masasını terk etmediler
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, ABD Başkanı Trump’ın…
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Salihi: Trump ve şehit Süleymani’nin katilleri ömür boyu rahat etmeyecekler
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Kültür ve İslami İrşat Bakanı Seyyid Abbas Salihi, ABD…
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Uluslararası Karate Federasyonu Başkanı İran’ın koronalı günlerdeki uygulamalarını takdir etti
Tahran, IRNA- Uluslararası Karate Federasyonu Başkanı Anntonio Spinoz, İran Karate Federsyonnunun…
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