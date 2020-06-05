5 Haz 2020 14:12
Journalist ID: 1942
News Code: 83810966
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Kebudval şelalesi

Gorgan, IRNA- Gülistan ilinin Aliabad Ketul kentine 5 km mesafede ola Kebudval şelalesi Harum dağının eteklerinde ve ormanın içinde bulunuyor.

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