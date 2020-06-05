Gorgan, IRNA- Gülistan ilinin Aliabad Ketul kentine 5 km mesafede ola Kebudval şelalesi Harum dağının eteklerinde ve ormanın içinde bulunuyor.
-
İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 129 bin 741’e yükseldi
Tahran, IRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
-
Musevi, Suriye aleyhindeki tüm gayrı insani ambargoların kaldırılmasını istedi
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Amerika…
-
Kebudval şelalesi
Gorgan, IRNA- Gülistan ilinin Aliabad Ketul kentine 5 km mesafede ola Kebudval şelalesi Harum…
-
Tuskestan Dağları
Gorgan, IRNA- Gorgan kentinin yakınlarında bulunan Tuskestan dağları yılın büyük zamanı bulutlarla…
-
Rusya, İran’ın uzay faaliyetleri hakkını savundu
New York, IRNA- Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzia, İran’ın uzay faaliyetlerini…
-
Bazorgan sınır kapısından 7 tonu aşkın ilaç İran’a getirildi
Urumiye, IRNA- Bazorgan Gümrük Kapısı Müdürü Sadık Namdar, bu sınırın dün açılışı sonrası Fransa’dan…
-
İran bir ABD vatandaşı tutukluyu insani sebeplerden dolayı serbest bıraktığını bildirdi
Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran’da tutuklu bulunan…
-
Enerji Bakanlığının Buşehr ve Batı Azerbaycan’daki 8 projesinin açılışı gerçekleştirildi
Tahran, IRNA- Enerji Bakanlığının Buşehr ve Batı Azerbaycan’daki 8 projesi Cumhurbaşkanı Ruhani…
-
Beyrut’ta İmam Humeyni’nin yolu ve düşünceleri toplantısı düzenlendi
Tahran, IRNA- Beyrut’ta internet üzerinden düzenlenen uluslararası toplantıda katılımcılar…
-
Son 7 yılda 42 baraj İran’da hizmete girmiştir
Tahran, IRNA- İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin birinci ve ikinci…
yorumunuz