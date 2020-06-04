4 Haz 2020 21:55
Journalist ID: 1942
News Code: 83810674
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Enerji Bakanlığının Buşehr ve Batı Azerbaycan’daki 8 projesinin açılışı gerçekleştirildi

Tahran, IRNA- Enerji Bakanlığının Buşehr ve Batı Azerbaycan’daki 8 projesi Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından video konferans yöntemiyle faaliyete başladı.

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