Tahran, IRNA- Enerji Bakanlığının Buşehr ve Batı Azerbaycan’daki 8 projesi Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından video konferans yöntemiyle faaliyete başladı.
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Enerji Bakanlığının Buşehr ve Batı Azerbaycan’daki 8 projesinin açılışı gerçekleştirildi
Tahran, IRNA- Enerji Bakanlığının Buşehr ve Batı Azerbaycan’daki 8 projesi Cumhurbaşkanı Ruhani…
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Beyrut’ta İmam Humeyni’nin yolu ve düşünceleri toplantısı düzenlendi
Tahran, IRNA- Beyrut’ta internet üzerinden düzenlenen uluslararası toplantıda katılımcılar…
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Son 7 yılda 42 baraj İran’da hizmete girmiştir
Tahran, IRNA- İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin birinci ve ikinci…
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Bazorgan sınır kapısı açıldı
Urumiye, IRNA- İran’ın en büyük kara sınır kapısı olan ve Türkiye’nin Gürbulak sınır kapısının…
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Nahcivan Meclis Başkanı Galibaf’ı kutladı
Bakü, IRNA- ahcivann Meclis Başkaı Vasıf Talibov, İslami Şura Meclis Başkanlığına seçilen Mohammad…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 127 bin 485’e yükseldi
Tahran, IRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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İran’ın 5 üniversitesi Asya’nın en iyi 100 üniversitesi arasında yer aldı
Tahran, IRNA- İslam Dünyası Bilim Veritabaı Sitesi Yöneticisi Mohammad Cevad Dehgani, Asya…
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Bakan Pekcan, Habur ve Gürbulak kapılarının açıldığını duyurdu
Ankara, IRNA- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle…
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Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından 8 büyük altyapı projesinin açılışı yapıldı
Tahran, IRNA- Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından Buşehr ve Batı Azerbaycan illerinde 8 büyük su…
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Bazorgan sınır kapısı açıldı
Urumiye, IRNA_ İran-Türkiye arasında en büyük sınır kapısı olan Bazorgan sınır kapısı bu sabah…
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