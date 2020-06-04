Urumiye, IRNA- Batı Azerbaycan ilinin Merkezi Urumiye kentinin yakınlarında bulunan Mergür dağı bahar ayından yaza geçişte farklı güzellikler sergilemektedir.
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Urumiye Mergür Dağının doğal güzelikleri
Urumiye, IRNA- Batı Azerbaycan ilinin Merkezi Urumiye kentinin yakınlarında bulunan Mergür…
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Şirazlı yönetmenin Bosna Viva Film Festivalindeki başarısı
Şiraz, IRNA- Şirazlı yönetmen Ali Bolend Nezer, ‘’Ocak’’ isimli eseri ile Bosna Viva 2020 Film…
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BM, İranlı diplomatlara yaratılan sınırlandırmalardan kaygılı olduğunu bildirdi
New York, IRNA- BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stefan De Jaric, BM’nin İran dail bazı diplomatik…
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Irak ile iki yıllık elektrik satış sözleşmesi imzalandı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, Irak ile iki yıllık elektrik…
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Vaizi: Bazorgan sınır kapısının açılması ile İran-Türkiye ticari ilişkileri gelişecektir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ofis Müdürü ve İran-Türkiye Ortak Komisyon…
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Irak Cumhurbaşkanı İran ile su ve elektrik alanlarında işbirliğinin artmasını istedi
Tahran, IRNA- Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan ile yaptığı…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 125 bin 206'ya yükseldi
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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İmam Humeyni’nin 31. Vefat yıldönümünde Ayetullah Hamenei’nin konuşması
Tahran, IRNA- İslam Cumhuriyeti Kurucusu İmam Humeyni’nin 31. Vefat yıldönümünde İslam İnkılabı…
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Irak Elektrik Bakanı: İran’dan elektrik ithalatı Irak için hayatidir
Tahran, IRNA- Irak Elektrik Bakanı Macid Hantuş, İran Elektrik Bakanı Rıza Erdekaniya ile yaptığı…
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Ayetullah Hamenei: İmam Humeyni süper güçlerin hezimete uğrayabileceklerini gösterdi
Tahran, IRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İmam Humeyni’nin vefat yıl…
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