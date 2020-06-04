4 Haz 2020 09:50
Journalist ID: 1942
News Code: 83810247
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Urumiye Mergür Dağının doğal güzelikleri

Urumiye, IRNA- Batı Azerbaycan ilinin Merkezi Urumiye kentinin yakınlarında bulunan Mergür dağı bahar ayından yaza geçişte farklı güzellikler sergilemektedir.

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