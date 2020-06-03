3 Haz 2020 14:57
Journalist ID: 1942
News Code: 83809847
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İmam Humeyni’nin 31. Vefat yıldönümünde Ayetullah Hamenei’nin konuşması

Tahran, IRNA- İslam Cumhuriyeti Kurucusu İmam Humeyni’nin 31. Vefat yıldönümünde İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni, İran televizyonundan canlı bir konuşma yaptı.

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