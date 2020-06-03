3 Haz 2020 11:50
Journalist ID: 1942
News Code: 83809637
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Tarihi Turunç Binası

Semnan, IRNA- Semnan kentinde bulunan tarihi Turunç Binası, Kaçarlar dönemine ait bir binadır. Daha önce mektep ve Güzel Sanatlar Fakültesi ek binası olarak kullanılan bina, şu an turistlere hizmet vermektedir.

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