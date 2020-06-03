Semnan, IRNA- Semnan kentinde bulunan tarihi Turunç Binası, Kaçarlar dönemine ait bir binadır. Daha önce mektep ve Güzel Sanatlar Fakültesi ek binası olarak kullanılan bina, şu an turistlere hizmet vermektedir.
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 125 bin 206'ya yükseldi
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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İmam Humeyni’nin 31. Vefat yıldönümünde Ayetullah Hamenei’nin konuşması
Tahran, IRNA- İslam Cumhuriyeti Kurucusu İmam Humeyni’nin 31. Vefat yıldönümünde İslam İnkılabı…
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Irak Elektrik Bakanı: İran’dan elektrik ithalatı Irak için hayatidir
Tahran, IRNA- Irak Elektrik Bakanı Macid Hantuş, İran Elektrik Bakanı Rıza Erdekaniya ile yaptığı…
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Ayetullah Hamenei: İmam Humeyni süper güçlerin hezimete uğrayabileceklerini gösterdi
Tahran, IRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İmam Humeyni’nin vefat yıl…
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Tarihi Turunç Binası
Semnan, IRNA- Semnan kentinde bulunan tarihi Turunç Binası, Kaçarlar dönemine ait bir binadır.…
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İran, Kabil’deki cami saldırısını şiddetle kınadı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Kabil’de…
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İran’ın ilk camii
Semnan, IRNA- İran’ın ilk camii olan Damğan Tarihane’si yapılan araştırmalara göre Arapların…
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Tahti Revançi: Amrikan ambargoları insanlık aleyhine cinayet sınırlarına ulaşmıştır
New York, IRNA- İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Tahti Revançi, Amerika’nnın koronalı dönemde…
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Savalan etekleri
Erdebil, IRNA- İran’ın en yüksek dağlarından olan ve Erdebil ilinde bulunan Savalan ağının…
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Amerika’da tutuklu bulunan İranlı bilim adamı ülkeye getirildi
Tahran, IRNA- Haksız bir şekilde Amerika’da tutuklanan İranlı bilim adamı Prof. Sirus Askeri,…
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