Semnan, IRNA- İran’ın ilk camii olan Damğan Tarihane’si yapılan araştırmalara göre Arapların İran saldırısı öncesi Zerdüştilerin ibadet yeriydi ve daha sonra cami olarak kullaılmıştır. Bu eser 80 seneden beri İran milli eserleri listesinde yer almaktadır.
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 125 bin 206'ya yükseldi
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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İmam Humeyni’nin 31. Vefat yıldönümünde Ayetullah Hamenei’nin konuşması
Tahran, IRNA- İslam Cumhuriyeti Kurucusu İmam Humeyni’nin 31. Vefat yıldönümünde İslam İnkılabı…
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Irak Elektrik Bakanı: İran’dan elektrik ithalatı Irak için hayatidir
Tahran, IRNA- Irak Elektrik Bakanı Macid Hantuş, İran Elektrik Bakanı Rıza Erdekaniya ile yaptığı…
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Ayetullah Hamenei: İmam Humeyni süper güçlerin hezimete uğrayabileceklerini gösterdi
Tahran, IRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İmam Humeyni’nin vefat yıl…
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Tarihi Turunç Binası
Semnan, IRNA- Semnan kentinde bulunan tarihi Turunç Binası, Kaçarlar dönemine ait bir binadır.…
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İran, Kabil’deki cami saldırısını şiddetle kınadı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Kabil’de…
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İran’ın ilk camii
Semnan, IRNA- İran’ın ilk camii olan Damğan Tarihane’si yapılan araştırmalara göre Arapların…
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Tahti Revançi: Amrikan ambargoları insanlık aleyhine cinayet sınırlarına ulaşmıştır
New York, IRNA- İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Tahti Revançi, Amerika’nnın koronalı dönemde…
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Savalan etekleri
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Tahran, IRNA- Haksız bir şekilde Amerika’da tutuklanan İranlı bilim adamı Prof. Sirus Askeri,…
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