Semnan, IRNA- İran’ın ilk camii olan Damğan Tarihane’si yapılan araştırmalara göre Arapların İran saldırısı öncesi Zerdüştilerin ibadet yeriydi ve daha sonra cami olarak kullaılmıştır. Bu eser 80 seneden beri İran milli eserleri listesinde yer almaktadır.