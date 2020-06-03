3 Haz 2020 11:27
Journalist ID: 1942
News Code: 83809603
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İran’ın ilk camii

Semnan, IRNA- İran’ın ilk camii olan Damğan Tarihane’si yapılan araştırmalara göre Arapların İran saldırısı öncesi Zerdüştilerin ibadet yeriydi ve daha sonra cami olarak kullaılmıştır. Bu eser 80 seneden beri İran milli eserleri listesinde yer almaktadır.

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