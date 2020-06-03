Savalan etekleri

Erdebil, IRNA- İran’ın en yüksek dağlarından olan ve Erdebil ilinde bulunan Savalan ağının etekleri İran’ın en iyi yaylalarındandır. Bir çok kullanım alanı olan bitkilerin yetiştiği toprakları e iyi ziyaret edilecek aylar Haziran ve Temmuz aylarıdır.