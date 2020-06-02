2 Haz 2020 18:13
Journalist ID: 1942
News Code: 83809206
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Şiraz Atig Camii

Şiraz, IRNA- Şiraz kentiin en eski camilerinden biri olan Atig camii 1100 yıldan fazla geçmişe sahiptir. Cami 88 sene önce İran milli eserler tarihinde kayıt edilmiştir.

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