Şiraz, IRNA- Şiraz kentiin en eski camilerinden biri olan Atig camii 1100 yıldan fazla geçmişe sahiptir. Cami 88 sene önce İran milli eserler tarihinde kayıt edilmiştir.
-
İmam Humeyni’nin çeşitli konularda görüşleri
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti kurucusu İmam Humeyni (ra) gerekli gördükleri çeşitli…
-
İmam Humeyni’nin Hayatı ve eserleri
Tahran, IRNA- İran İslam İnkılabı’nın Büyük Önderi ve İran İslam Cumhuriyeti Devleti’nin Kurucusu…
-
Zarif: Avrupa, Amerika’nın vahşiliği karşısında susuyorsa sonsuza kadar susmalı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Moammad Cevad Zarif, Avrupa’nın Amerika’nın…
-
Şiraz Atig Camii
Şiraz, IRNA- Şiraz kentiin en eski camilerinden biri olan Atig camii 1100 yıldan fazla geçmişe…
-
AB, ABD'nin yasa dışı eylemlerine karşı üzerine düşen görevleri yerine getirmeli
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, AB'nin AB'nin yasa dışı eylemlerine karşı kendi sorumluluk…
-
İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 123 bin 77'ye yükseldi
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
-
Majid Hosseini: Trabzonspor'un bana olan güveninin yok olmasını istemiyorum
Tahran, İRNA- İran Milli Futbol Takımı üyesi ve Trabzonspor oyuncusu Majid Hosseini, 'Trabzonspor'un…
-
Uluslararası Direniş Film Festivali, etkinliğin düzenlenme koşullarını açıkladı
Tahran, İRNA- Uluslararası Direniş Film Festivali sekreterliği, bu etkinliğin düzenlenme koşul…
-
Erdebil'in Hir böglesindeki cam köprüye ziyaretçi akını
Erdebil, İRNA- Cumhurbaşkanı Ruhani'nin geçen yıl Erdebil'in Hir ilçesine yaptığı ziyaret sırasında…
-
240 İranlı milletvekili, ABD polisinin ırkçı terörünü kınadı
Tahran, İRNA- İran İslami Şura Meclisi'nden 240 milletvekili yayınladıkları bildiride ABD polisinin…
yorumunuz