Erdebil'in Hir böglesindeki cam köprüye ziyaretçi akını

Erdebil, İRNA- Cumhurbaşkanı Ruhani'nin geçen yıl Erdebil'in Hir ilçesine yaptığı ziyaret sırasında açılan Cam Köprü, korona salgını nedeniyle birkay ay kapalı tutulduktan sonra tekrar faaliyet başlayarak turistlerin uğrak noktalarından birine dönüştü. 208 metre uzunluğundaki bu köprünün genişliği 1.5 metre, yüksekliği ise 100 metredir.
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