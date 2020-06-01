1 Haz 2020 23:49
Journalist ID: 1942
News Code: 83807987
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Koronalı günlerde İran’ın en büyük limanı görüntüleri

Bender Abbas, IRNA- Şehir Recai Limaanı, İran’ın en büyük limanıdır. Koronalı günlerde de bu limanda hareketlilik devam etmektedir.

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