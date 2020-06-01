Bender Abbas, IRNA- Şehir Recai Limaanı, İran’ın en büyük limanıdır. Koronalı günlerde de bu limanda hareketlilik devam etmektedir.
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Koronalı günlerde İran’ın en büyük limanı görüntüleri
Bender Abbas, IRNA- Şehir Recai Limaanı, İran’ın en büyük limanıdır. Koronalı günlerde de bu…
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Ruhani: WHO’nun belgelerine göre İran Korona ile mücadelede en iyi ülkelerden biriydi
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dünya Sağlık Örgütü (WHO)…
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Şemhani: Amerika’nın süper güç olma iddiası İranlı tankerllerin Karayip dnizindeki varlığı ile bitti
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Amerik’nın…
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İran’ın tek Sarı Geyik üreme merkezinde görüntüler
Sari, IRNA- Nesli tükenmekte olan İran’da bulunan Sarı Geyiklerin üremesi ve kurtarılması için…
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İran’da 150 korona laboratuvar faaliyette bulunmakta
Tahran, IRNA- İran Sağlık Bakan Yardımcısı Gasem Can Babayi, İran genelinde 150 korona teşhis…
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İran Garden'ı ABD'de ödüle layık görüldü
İran yapımı Garden adlı kısa film, ABD'de düzenlenen 4. Uluslararası Güneydoüu Bölgesel Film…
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İran'ın Avrasya Birliği ile olan ticaret hacmi 2.1 milyar dolara ulaştı
Tahran, İRNA- İran Gümrük Sözcüsü Ruhullah Latifi, İran'ın Avrasya Birliği ile olan ticaretinin…
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İranlı yazar Avrasya Edebiyat Ödülü altın madalyasını kazandı
Hemedan, İRNA- Avrasya Edebi öÖdülü altın madalyası, Hemedan'da yerel ve ülke yetkililerinin…
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Yılın ilk 2 ayında Şehit Recayi Limanı'ndan yurt dışına 1.7 milyon tonun üzerinde petrol ürünleri ihracatı
Bender Abbas, İRNA- İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu Genel Müdürü Allahmurad Afifpur, bu…
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Savalan eteklerinde bahar doğasından kareler
Erdebil, İRNA- Savalan etekleri Haziran günlerinde çarpıcı bir güzelliğe sahiptir. Bu mevsimde…
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