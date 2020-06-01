1 Haz 2020 21:46
Journalist ID: 1942
News Code: 83807927
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İran’ın tek Sarı Geyik üreme merkezinde görüntüler

Sari, IRNA- Nesli tükenmekte olan İran’da bulunan Sarı Geyiklerin üremesi ve kurtarılması için Sari Deşti Naz’da bir merkez bulunmaktadır.

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