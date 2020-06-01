1 Haz 2020 15:09
Journalist ID: 2394
News Code: 83807034
0 Persons

Savalan eteklerinde bahar doğasından kareler

Erdebil, İRNA- Savalan etekleri Haziran günlerinde çarpıcı bir güzelliğe sahiptir. Bu mevsimde doğa tüm varlıklarını insanlara sunuyor.

yorumunuz

You are replying to: .
4 + 1 =