Kaşan'da korona gölgesinde gülsuyu yapımından görüntüler

Kaşan, İRNA- Gül hasadı ve gülsuyu yapımı etkinlikleri, her yıl Mayıs ayı başından Haziran ortasına kadar Kasşan'daki 2 bin 580 hektarlık gül bahçelerinde gerçekleşir. Bu yıl İran'ın çiçek ve gül başkentinde turistlerin göz alıcı katılımı olmadan koronavirüs salgınının gölgesinde gülsuyu yapımı etkinlikleri düzenlendi.