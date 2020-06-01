Kaşan'da korona gölgesinde gülsuyu yapımından görüntüler

Kaşan, İRNA- Gül hasadı ve gülsuyu yapımı etkinlikleri, her yıl Mayıs ayı başından Haziran ortasına kadar Kasşan'daki 2 bin 580 hektarlık gül bahçelerinde gerçekleşir. Bu yıl İran'ın çiçek ve gül başkentinde turistlerin göz alıcı katılımı olmadan koronavirüs salgınının gölgesinde gülsuyu yapımı etkinlikleri düzenlendi.
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