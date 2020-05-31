31 May 2020 23:34
Journalist ID: 2394
News Code: 83806476
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Su ve şelale diyarı: Halhal’a bağlı Şahrud ilçesi

Erdebil, İRNA- İrn-Azerbaycan sınırındaki Erdebil iline bağlı Halhal ilçesi Huruş Rüstem bölgesinin merkezi Şahrud, güzel doğası, suyu ve şeleleleri ile ünlü bir yerdir.

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