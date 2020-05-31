Erdebil, İRNA- İrn-Azerbaycan sınırındaki Erdebil iline bağlı Halhal ilçesi Huruş Rüstem bölgesinin merkezi Şahrud, güzel doğası, suyu ve şeleleleri ile ünlü bir yerdir.
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Su ve şelale diyarı: Halhal’a bağlı Şahrud ilçesi
Erdebil, İRNA- İrn-Azerbaycan sınırındaki Erdebil iline bağlı Halhal ilçesi Huruş Rüstem bölgesinin…
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İran yaptırımlara rağmen uzay teknolojisinin tüm döngüsüne ulaştı
Tahran, İRNA- İran İletişim Bakan Yardımcısı Murtaza Berari, ’Tüm kısıtlamalara ve yaptırımlara…
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İran'ın korona ile mücadele koşulları kırılgan değil
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ’İran'ın korona ile mücadele koşulları kırılgan değildir’…
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ABD başarısız politikasını değiştirmeli
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ’ABD, halkının sesini…
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Filistin Parlamento Başkan Yardımcısı, Kalibaf'ı İslami Şura Meclis Başkanı olarak seçildiği için tebrik etti
Tahran, İRNA- Filistin Parlamento Başkan Yardımcısı Ahmed Bahr, Muhammed Bakır kalibaf'ı İran…
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İslami Şura Meclisi 11. dönem ilk açık oturumundan kareler
Tahran, İRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Muhammad Bakır Kalibaf başkanlığında 31 Mayıs Pazar…
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İran'da 6 bin yıllık tarihi eser bulundu
Kerec, İRNA- İran Kültürel Miras ve Turizm Araştırma Merkezi Başkanı Behruz Ümrani, son birkaç…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 118 bin 848'e yükseldi
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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İran dış ticaret hacmi yılın ilk iki ayında 9 milyar doları aştı
Tahran, İRNA- Bu yılın ilk iki ayında (20 Mart- 20 Mayıs 2020 arası) İran'ın dış ticaret hacmi…
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Güney Kore aromalı maden suyunda İran teknolojisinin kullanımı
Tahran, İRNA- İranlı bir bilgi tabanlı şirketin bir Güney Koreli şirkete sattığı suda çözünür…
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