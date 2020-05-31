31 May 2020 14:39
Journalist ID: 2394
News Code: 83806106
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İslami Şura Meclisi 11. dönem ilk açık oturumundan kareler

Tahran, İRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Muhammad Bakır Kalibaf başkanlığında 31 Mayıs Pazar günü Meclis'n ilk açık oturumu gerçekleşti. Fotoğrafçı: Ahmed Moinicem

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