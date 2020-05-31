Tahran, İRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Muhammad Bakır Kalibaf başkanlığında 31 Mayıs Pazar günü Meclis'n ilk açık oturumu gerçekleşti. Fotoğrafçı: Ahmed Moinicem
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İslami Şura Meclisi 11. dönem ilk açık oturumundan kareler
Tahran, İRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Muhammad Bakır Kalibaf başkanlığında 31 Mayıs Pazar…
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İran'da 6 bin yıllık tarihi eser bulundu
Kerec, İRNA- İran Kültürel Miras ve Turizm Araştırma Merkezi Başkanı Behruz Ümrani, son birkaç…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 118 bin 848'e yükseldi
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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İran dış ticaret hacmi yılın ilk iki ayında 9 milyar doları aştı
Tahran, İRNA- Bu yılın ilk iki ayında (20 Mart- 20 Mayıs 2020 arası) İran'ın dış ticaret hacmi…
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Güney Kore aromalı maden suyunda İran teknolojisinin kullanımı
Tahran, İRNA- İranlı bir bilgi tabanlı şirketin bir Güney Koreli şirkete sattığı suda çözünür…
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İran'da 55 dakikada koronayi tespit edebilen korona tanı kiti üretildi
Tahran, İRNA- İran'ın saygın üniversitelerinden Emirkebir Üniversitesi'ne bağlı bilgi tabanlı…
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ABD ve İsrail rejimiyle mücadele etmek, İslami Şura Meclisi'nin temel ilkelerinden biri
Tahran, İRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Muhammad Bakır Kalibaf, ’11. dönem İslami Şura Meclisi'nin…
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İranlı çocuklar, Bulgaristan Resim Yarışması'nda iyi performans sergiledi
Erdebil, İRNA- Erdebil Çocuklar ve Ergenler Düşünsel Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Ehadzade,…
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Zencan'ın parlak yüzü: Aladağlar
Zencan, İRNA- İran'ın kuzeybatısında yer alan Zencan'da Aladağlar isimli muhteşem sıradağlar…
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Rüzgar santrallerinin inşa kapasitesi 7 bin megavatın üzerindedir
Tahran, İRNA- İran Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Tasarruf Kurumu Sözcüsü Cafer Muhammednejad…
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