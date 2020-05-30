Hürremabad, İRNA- İran'ın güneybatısında Luristan ilinde yer alan Silsile ilçesinde 650'yi aşkın herktarlık tarım arazisi, İHA'larla havadan ilaçlandı.
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İranlı çocuklar, Bulgaristan Resim Yarışması'nda iyi performans sergiledi
Erdebil, İRNA- Erdebil Çocuklar ve Ergenler Düşünsel Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Ehadzade,…
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Zencan'ın parlak yüzü: Aladağlar
Zencan, İRNA- İran'ın kuzeybatısında yer alan Zencan'da Aladağlar isimli muhteşem sıradağlar…
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Rüzgar santrallerinin inşa kapasitesi 7 bin megavatın üzerindedir
Tahran, İRNA- İran Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Tasarruf Kurumu Sözcüsü Cafer Muhammednejad…
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Denizcilerin güvenliği hiçbir ülke tarafından tehdit edilmemeli
Tahran, İRNA- İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu Genel Müdürü Muhammed Rastad, Uluslararası…
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İki İran belgeseli ABD Arkeoloji Festivali'nde ödüle layık görüldü
Tahran, İRNA- İran çekimi Hafız ile Goethe ve Vers belgeseli, 17. ABD Uluslararası Arkeoloji…
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İran'da tarim arazileri İHA'larla ilaçlanıyor
Hürremabad, İRNA- İran'ın güneybatısında Luristan ilinde yer alan Silsile ilçesinde 650'yi…
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ESOGÜ Öğretim Üyelerinin Projesine Türkiye ve İran desteği
Tahran, İRNA- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile İran Bilim, Araştırma…
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Tahran Belediye Başkanı'ndan Dünya Büyükşehir Belediye Başkanları Koalisyonu'nun kurulması teklifi
Tahran, İRNA- Tahran Belediye Başkanı Piruz Hanaçi, dünyada idare yöntemlerinin değişmesi gerektiğin…
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Dünyanın ırkçılıkla mücadele zamanı gelmiştir
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Dışişleri BaknıMike Pompeo'nun iki…
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Forbes: İran insansız denizaltı donanmaları elit kulübüne katıldı
Tahran, İRNA- Forbes Dergisi, İran'ın yeni denizaltı tanıtım yapması ile ilgili, 'İran, şimdiye…
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