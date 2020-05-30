31 May 2020 04:18
Journalist ID: 2391
News Code: 83805308
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İran'da tarim arazileri İHA'larla ilaçlanıyor

Hürremabad, İRNA- İran'ın güneybatısında Luristan ilinde yer alan Silsile ilçesinde 650'yi aşkın herktarlık tarım arazisi, İHA'larla havadan ilaçlandı.

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