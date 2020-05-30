İran'ın en büyük limanında ticaret ve istihdamın canlanmasından kareler

Çabahar, İRNA- İran-Pakistan sınırında yer alan Çabahar Şehit Beheşti Limanı yıllık 8.5 milyon tonun üzerinde yük yükleme ve boşaltma kapasitesi ile koronalı günlerde bile ticari faaliyetlerine devam ediyor. Kameraman: Rüstem Keriminejad