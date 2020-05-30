Çabahar, İRNA- İran-Pakistan sınırında yer alan Çabahar Şehit Beheşti Limanı yıllık 8.5 milyon tonun üzerinde yük yükleme ve boşaltma kapasitesi ile koronalı günlerde bile ticari faaliyetlerine devam ediyor. Kameraman: Rüstem Keriminejad
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Forbes: İran insansız denizaltı donanmaları elit kulübüne katıldı
Tahran, İRNA- Forbes Dergisi, İran'ın yeni denizaltı tanıtım yapması ile ilgili, 'İran, şimdiye…
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İran'ın en büyük limanında ticaret ve istihdamın canlanmasından kareler
Çabahar, İRNA- İran-Pakistan sınırında yer alan Çabahar Şehit Beheşti Limanı yıllık 8.5 milyon…
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Dünya ABD'nin suçlayıcı oyunlarına kanmaz
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, 'Sorumsuz ABD rejimi, kendi halkı ile…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 116 bin 827'ye yükseldi
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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İran nükleer iş birliği programlarına yaptırım uygulanması, BM 2231 sayılı kararının açık ihlalidir
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin İran nükleer iş birliği programların…
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Majid Hosseini Trabzonsporla yola devam dedi
Tahran, İRNA- Trabzonspor oyuncusu Majid Hosseini'nin bu takımda futbola devam etmesi için…
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Darab'da Sasaniler döneminde kalma Şapur Kabartması
Şiraz, İRNA- Sasani hükümdarı 1. Şapur'un Roma imparatorlarına karşı savaşlarında elde ettiği…
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ABD'de protestocuların sesi duyulmalı
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı, twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'deki protestocuların…
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General Hatemi: Fars Körfezi güvenliği tüm bölge ülkelerinin ortak menfaatidir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı General Emir Hatemi, Fars Körfezi güveliğinin…
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Halhal’dan doğal manzaraları
Halhal, IRNA- Erdebil iliin kentlerinden Halhal’a doğa cömertçe bir çok güzellik bahş etmiştir.
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