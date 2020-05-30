30 May 2020 18:18
Journalist ID: 2391
News Code: 83804969
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İran'ın en büyük limanında ticaret ve istihdamın canlanmasından kareler

Çabahar, İRNA- İran-Pakistan sınırında yer alan Çabahar Şehit Beheşti Limanı yıllık 8.5 milyon tonun üzerinde yük yükleme ve boşaltma kapasitesi ile koronalı günlerde bile ticari faaliyetlerine devam ediyor. Kameraman: Rüstem Keriminejad

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