Zencan, İRNA- İran'ın kuzeybatısında yer alan Zencan'da Aladağlar isimli muhteşem sıradağlar yer almaktadır. Gökkuşağını andıran bu dağlarda oluşan farklı renklerin jeomorfolojik bir olgu ile oluştuğu bilinmekteir. 2010 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Mekanı olarak kayıtlara alınan Çin'deki benzerine kıyasla daha güzel manzaraları vardır diyebiliriz. Kameraman: Emin Rahmani
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Zencan'ın parlak yüzü: Aladağlar
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