30 May 2020 13:52
Journalist ID: 2391
News Code: 83804333
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Darab'da Sasaniler döneminde kalma Şapur Kabartması

Şiraz, İRNA- Sasani hükümdarı 1. Şapur'un Roma imparatorlarına karşı savaşlarında elde ettiği zaferleri simgeleyen kabartma, Fars iline bağlı Darab ilçesine 4 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Fotoğrafçı: Şivasadat Attaran

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