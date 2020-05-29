29 May 2020 18:56
Journalist ID: 1942
News Code: 83803820
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Halhal’dan doğal manzaraları

Halhal, IRNA- Erdebil iliin kentlerinden Halhal’a doğa cömertçe bir çok güzellik bahş etmiştir.

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