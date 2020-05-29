29 May 2020 08:22
Journalist ID: 1942
News Code: 83803453
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Alireza Gorbani’nin online koseri

Tahran, IRNA- İran’ın meşhur ses sanatçısı Alireza Gorbani dün gece Vahdet salonunda online bir konser düzenledi. Konser sosyal medyadan binlerce kişi tarafından izlendi.

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