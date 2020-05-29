Tahran, IRNA- İran’ın meşhur ses sanatçısı Alireza Gorbani dün gece Vahdet salonunda online bir konser düzenledi. Konser sosyal medyadan binlerce kişi tarafından izlendi.
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Musevi: Amerika’nın azami baskı politikasını azimle kıracağız
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Amerika’nın…
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İran yapımı tıbbi robot yurt dışındaki hastanelerde kullanılacaktır
Tahran, IRNA- Royal Tosee Paydar Bilim Temelli Şirketin yetkililerinden Ali Gere Hani, tanıtımınnı…
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İsfahan İmam Meydanı Dünya Kültür Mirası olarak kayıt altına alındı
İsfahan, IRNA- İsfahan İmam Meydanı (Negşi Cihan) bir araştırma projesi çerçevesinde Dünya…
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Alireza Gorbani’nin online koseri
Tahran, IRNA- İran’ın meşhur ses sanatçısı Alireza Gorbani dün gece Vahdet salonunda online…
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Rusya, Amerika’nın İran nükleer muafiyetlerinin uzatılmamasının üzüntü verici oluğunu bildirdi
Moskova, IRNA- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zahareva, Washington’un İran nükleer…
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17 İranlı patenci 2022 Asya Oyunlarına katılacak
Kaşan, IRNA – İran İslam Cumhuriyeti Paten Federasyonu Başkanı Bahman Mohammad Rezaei, 17 erkek…
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İAEK: Amerika’nın İran aleyhindeki hasmane tutumu devam etmektedir
Tahran, IRNA- İran Atom Enerjisi Kurumu (İAEK) ABD’nin İran aleyhindeki hasmane tutumunun devam…
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Musevi: Amerika’nın mevcut yönetimi sistematik ırkçılık ve beyaz ırk üstünlüğünü takdir ediyor
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, mevcut…
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Yeniden açılış sonrası Şiraz tarihi mekanları
Şiraz, IRNA- Korona’dan dolayı kapatılan Şiraz kentinin tarihi eserleri yenide ziyarete açıldı.
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Tahti Revançi: Amerika’nın son yaptıkları 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararına son darbeydi
Tahran, IRNA- İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Tahti Revançi, Washingto’un İran nüklaeer muafiyetle…
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