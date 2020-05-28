Şiraz, IRNA- Korona’dan dolayı kapatılan Şiraz kentinin tarihi eserleri yenide ziyarete açıldı.
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İAEK: Amerika’nın İran aleyhindeki hasmane tutumu devam etmektedir
Tahran, IRNA- İran Atom Enerjisi Kurumu (İAEK) ABD’nin İran aleyhindeki hasmane tutumunun devam…
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Musevi: Amerika’nın mevcut yönetimi sistematik ırkçılık ve beyaz ırk üstünlüğünü takdir ediyor
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, mevcut…
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Yeniden açılış sonrası Şiraz tarihi mekanları
Şiraz, IRNA- Korona’dan dolayı kapatılan Şiraz kentinin tarihi eserleri yenide ziyarete açıldı.
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Tahti Revançi: Amerika’nın son yaptıkları 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararına son darbeydi
Tahran, IRNA- İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Tahti Revançi, Washingto’un İran nüklaeer muafiyetle…
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Bu sene 2.2 milyar Avro maden sanayi projesinin açılışı yapılacak
Tahran, IRNA- İran Maden ve Maden Sanayi geliştirme Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Hodadad Gribpur,…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 113 bine yaklaştı
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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Kaşan’ın doğal güzellikleri
Kaşan, IRNA- Çölün ortasında yer alan Kaşan kentinin etrafında cenneti andıran doğal güzellikler…
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İran, dünyanın elektrik santral teçhizatı üreten ilk 5 ülkesindendir
Tahran, IRNA- İran dünyada elektrik santral teçhizatı üreten ilk 5 ülkeden biridir.
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İran dijital ekonomik projelerinin açılışı yapıldı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bazı dijital ekonnomi projelerinin…
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Azadi kulesi turuncu renkle ışıklandırıldı
Tahran, IRNA- Tahran’ın simgesi Azadi kulesi MS Hastalığı günü dolayısıyla turuncu renkle ışıklandır…
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