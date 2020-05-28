28 May 2020 19:42
Journalist ID: 1942
News Code: 83803292
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Yeniden açılış sonrası Şiraz tarihi mekanları

Şiraz, IRNA- Korona’dan dolayı kapatılan Şiraz kentinin tarihi eserleri yenide ziyarete açıldı.

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