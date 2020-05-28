Kaşan, IRNA- Çölün ortasında yer alan Kaşan kentinin etrafında cenneti andıran doğal güzellikler görenleri kendine hayran bırakıyor.
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 113 bine yaklaştı
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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Kaşan’ın doğal güzellikleri
Kaşan, IRNA- Çölün ortasında yer alan Kaşan kentinin etrafında cenneti andıran doğal güzellikler…
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İran, dünyanın elektrik santral teçhizatı üreten ilk 5 ülkesindendir
Tahran, IRNA- İran dünyada elektrik santral teçhizatı üreten ilk 5 ülkeden biridir.
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İran dijital ekonomik projelerinin açılışı yapıldı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bazı dijital ekonnomi projelerinin…
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Azadi kulesi turuncu renkle ışıklandırıldı
Tahran, IRNA- Tahran’ın simgesi Azadi kulesi MS Hastalığı günü dolayısıyla turuncu renkle ışıklandır…
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Erdebil’de Bahar Manzaraları
Erdebil, IRNA- Erdebil’in Bahar’da doğal güzellikleri.
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Ruhani, Azerbaycan Milli Gününü kutladı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Azerbaycan Cumhhurbaşkanı…
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İran, Suriye halkı aleyhindeki tek taraflı ambargoların kalkmasını istedi
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Esğer Khaji, uriye halkı…
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Galibf, İslami Şua Meclis Başkanlığına seçildi
Tahran, IRNA- Tahra milletvekil Mohammad Bager Galibaf 11. İslami Şura Meclisi Başkanlığına…
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Bazorgan sınırı faal hale geldi
Tahran, IRNA- İran’ın Türkiye ile olan en büyük sınırı Bazorgan faal halle geldi. İran Sanayi,…
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