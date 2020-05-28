28 May 2020 14:55
Journalist ID: 1942
News Code: 83803057
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Kaşan’ın doğal güzellikleri

Kaşan, IRNA- Çölün ortasında yer alan Kaşan kentinin etrafında cenneti andıran doğal güzellikler görenleri kendine hayran bırakıyor.

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