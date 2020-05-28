Çeşme-i Ali

Tahran, IRNA- Tahran’ın yakınındaki Şehri Rey’de Çeşmei Ali, yazın çocukların sıcak havalarda serilemek için kullandıkları doğal bir çeşmedir.
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Halhal’dan doğal manzaraları
Halhal, IRNA- Erdebil iliin kentlerinden Halhal’a doğa cömertçe bir çok güzellik bahş etmiştir.
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Azadi Stadyumu Orta ve Güney Asya’nın en iyi spor kompleksi
Tahran, IRNA- Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Tahran Azadi Stadyumunu Orta ve Güney Asya’nın…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 115 bine yaklaştı
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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Galibaf, Tahran-Ankara ilişkilerinin gelişmesine vurgu yaptı
Tahran, IRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Mohammad Bager Galibaf, TBMM Başkanı Mustafa Şentop…
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Musevi: Amerika’nın azami baskı politikasını azimle kıracağız
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Amerika’nın…
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İran yapımı tıbbi robot yurt dışındaki hastanelerde kullanılacaktır
Tahran, IRNA- Royal Tosee Paydar Bilim Temelli Şirketin yetkililerinden Ali Gere Hani, tanıtımınnı…
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İsfahan İmam Meydanı Dünya Kültür Mirası olarak kayıt altına alındı
İsfahan, IRNA- İsfahan İmam Meydanı (Negşi Cihan) bir araştırma projesi çerçevesinde Dünya…
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Alireza Gorbani’nin online koseri
Tahran, IRNA- İran’ın meşhur ses sanatçısı Alireza Gorbani dün gece Vahdet salonunda online…
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Rusya, Amerika’nın İran nükleer muafiyetlerinin uzatılmamasının üzüntü verici oluğunu bildirdi
Moskova, IRNA- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zahareva, Washington’un İran nükleer…
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17 İranlı patenci 2022 Asya Oyunlarına katılacak
Kaşan, IRNA – İran İslam Cumhuriyeti Paten Federasyonu Başkanı Bahman Mohammad Rezaei, 17 erkek…
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