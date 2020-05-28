28 May 2020 08:57
Journalist ID: 1942
News Code: 83802542
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Çeşme-i Ali

Tahran, IRNA- Tahran’ın yakınındaki Şehri Rey’de Çeşmei Ali, yazın çocukların sıcak havalarda serilemek için kullandıkları doğal bir çeşmedir.

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