Tahran, IRNA- Kermanşah ilinin Dinver kentinde bulunan Çerhalan yaylası oğa gezginlerinin en önemli uğrak yerlerindendir.
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İran, Suriye halkı aleyhindeki tek taraflı ambargoların kalkmasını istedi
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Esğer Khaji, uriye halkı…
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Kermanşah’da Çerhalan yaylası
Tahran, IRNA- Kermanşah ilinin Dinver kentinde bulunan Çerhalan yaylası oğa gezginlerinin en…
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Bazorgan sınırı faal hale geldi
Tahran, IRNA- İran’ın Türkiye ile olan en büyük sınırı Bazorgan faal halle geldi. İran Sanayi,…
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İran'dan Suriye halkına karşı uygulanan tek taraflı yaptırımların kaldırılması çağrısı
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asger Haci, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen…
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Ruhani: İran ile Venezuela arasındaki petrol ticareti ABD'yi ilgilendirmez
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran petrol ürünlerini Venezuela'ya taşımanın İran…
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Kirmanşah'ta Çarklan Yaylası
Kirmanşah, İRNA- İran-Irak sınırında yer alan Kirmanşah iline bağlı Sahne ilçesi Dinver mevkii…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 111 bin 176'ya ulaştı
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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İran Belgesel ve Deneysel Sineması Merkezi yapımı 137 film, uluslararası festivallerden 39 ödül aldı
Tahran, İRNA- Geçtiğimiz yıl İran Belgesel ve Deneysel Sineması Merkezi yapımı 137 film, katıldıklar…
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ABD'nin adaletin uygulanmasına tepkisi, şiddet kullanmaktır
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı, ‘ABD'nin siyahilere yönelik polis şiddeti sınır tanımıyor.…
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İran Makine Mühendisleri Konferansı'na dünya üniversiteleri 110 makale ile katıldı
Tahran, İRNA- İran Makine Mühendisleri Derneği 28. Uluslararası Konferansı Bilim Sekreteri…
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