28 May 2020 08:48
Journalist ID: 1942
News Code: 83802527
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Kermanşah’da Çerhalan yaylası

Tahran, IRNA- Kermanşah ilinin Dinver kentinde bulunan Çerhalan yaylası oğa gezginlerinin en önemli uğrak yerlerindendir.

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