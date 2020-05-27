Kirmanşah'ta Çarklan Yaylası

Kirmanşah, İRNA- İran-Irak sınırında yer alan Kirmanşah iline bağlı Sahne ilçesi Dinver mevkii Beleşt köyü yakınlığındaki Çarklan Yaylası, bol mera, pınar ve şifalı bitkiler barındırdığı için her yıl göçebe ve doğaseverlerin uğrak noktalarından biridir. Kameraman: Behmen Zarei