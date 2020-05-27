Kirmanşah, İRNA- İran-Irak sınırında yer alan Kirmanşah iline bağlı Sahne ilçesi Dinver mevkii Beleşt köyü yakınlığındaki Çarklan Yaylası, bol mera, pınar ve şifalı bitkiler barındırdığı için her yıl göçebe ve doğaseverlerin uğrak noktalarından biridir. Kameraman: Behmen Zarei
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Kirmanşah'ta Çarklan Yaylası
Kirmanşah, İRNA- İran-Irak sınırında yer alan Kirmanşah iline bağlı Sahne ilçesi Dinver mevkii…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 111 bin 176'ya ulaştı
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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İran Belgesel ve Deneysel Sineması Merkezi yapımı 137 film, uluslararası festivallerden 39 ödül aldı
Tahran, İRNA- Geçtiğimiz yıl İran Belgesel ve Deneysel Sineması Merkezi yapımı 137 film, katıldıklar…
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ABD'nin adaletin uygulanmasına tepkisi, şiddet kullanmaktır
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı, ‘ABD'nin siyahilere yönelik polis şiddeti sınır tanımıyor.…
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İran Makine Mühendisleri Konferansı'na dünya üniversiteleri 110 makale ile katıldı
Tahran, İRNA- İran Makine Mühendisleri Derneği 28. Uluslararası Konferansı Bilim Sekreteri…
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İslami Şura Meclisi 11. Dönem Açılış Töreni'nden kareler
Tahran, İRNA- İslami Şura Meclisi 11. dönemi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve 268 milletvekilinin…
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Muğan'daki Germi ilçesinin bahar manzarası
Erdebil, İRNA- İran-Azerbaycan sınırında Erdebil ilinin aynı isimli merkezinin 110 kilometre…
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Sağlık alanında kullanılan İran yapımı Keyvan Cankurtaran Robotu tanıtıldı
Tahran, İRNA- İran'da bir birli tabanlı şirket tarafından üretilen ve sağlık alanında kullanılacak…
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İslami Şura Meclisi, dini demokrasinin simgesidir
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'Parlamento dünyada demokrasinin önemli simgesidir.…
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İslami Şura Meclisi 11. Dönemi İslam İnkılabı Rehberi'nin mesajı ile başladı
Tahran, İRNA- İslami Şura Meclisi 11. Dönemi, yargı, yasama ve yürütme başkanları, askeri ve…
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