27 May 2020 12:37
Journalist ID: 2391
News Code: 83801720
0 Persons

İslami Şura Meclisi 11. Dönem Açılış Töreni'nden kareler

Tahran, İRNA- İslami Şura Meclisi 11. dönemi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve 268 milletvekilinin katıldığı törende bu sabah faaliyete başladı. Kameraman: Asger Hamse

yorumunuz

You are replying to: .
1 + 7 =