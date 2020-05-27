Tahran, İRNA- İslami Şura Meclisi 11. dönemi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve 268 milletvekilinin katıldığı törende bu sabah faaliyete başladı. Kameraman: Asger Hamse
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Kirmanşah'ta Çarklan Yaylası
Kirmanşah, İRNA- İran-Irak sınırında yer alan Kirmanşah iline bağlı Sahne ilçesi Dinver mevkii…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 111 bin 176'ya ulaştı
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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İran Belgesel ve Deneysel Sineması Merkezi yapımı 137 film, uluslararası festivallerden 39 ödül aldı
Tahran, İRNA- Geçtiğimiz yıl İran Belgesel ve Deneysel Sineması Merkezi yapımı 137 film, katıldıklar…
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ABD'nin adaletin uygulanmasına tepkisi, şiddet kullanmaktır
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı, ‘ABD'nin siyahilere yönelik polis şiddeti sınır tanımıyor.…
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İran Makine Mühendisleri Konferansı'na dünya üniversiteleri 110 makale ile katıldı
Tahran, İRNA- İran Makine Mühendisleri Derneği 28. Uluslararası Konferansı Bilim Sekreteri…
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İslami Şura Meclisi 11. Dönem Açılış Töreni'nden kareler
Tahran, İRNA- İslami Şura Meclisi 11. dönemi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve 268 milletvekilinin…
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Muğan'daki Germi ilçesinin bahar manzarası
Erdebil, İRNA- İran-Azerbaycan sınırında Erdebil ilinin aynı isimli merkezinin 110 kilometre…
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Sağlık alanında kullanılan İran yapımı Keyvan Cankurtaran Robotu tanıtıldı
Tahran, İRNA- İran'da bir birli tabanlı şirket tarafından üretilen ve sağlık alanında kullanılacak…
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İslami Şura Meclisi, dini demokrasinin simgesidir
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'Parlamento dünyada demokrasinin önemli simgesidir.…
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İslami Şura Meclisi 11. Dönemi İslam İnkılabı Rehberi'nin mesajı ile başladı
Tahran, İRNA- İslami Şura Meclisi 11. Dönemi, yargı, yasama ve yürütme başkanları, askeri ve…
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