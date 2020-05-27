Muğan'daki Germi ilçesinin bahar manzarası

Erdebil, İRNA- İran-Azerbaycan sınırında Erdebil ilinin aynı isimli merkezinin 110 kilometre kuzeyinde Muğan bölgesinin dağlık arazisinde bulunan Germi ilçesi, ılık ve elverişli iklimi nedeniyle, 2 ilkbahar yaşayan ilçe olarak bilinmektedir. Muğan ilçesi bahar ve sonbahar aylarında gülle kaplı ovaları ile doğaseverlerin uğrak noktalarından biri olur. Görüntülerde Muğan ilçesinin bahar ayındaki doğasından güzel manzaralar görülmektedir. Kameraman: Hasan Fahiri