26 May 2020 13:31
Journalist ID: 2394
News Code: 83800304
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Çahar Mahal ve Bahtiyari’nin Meşayeh Köyünün bahar doğasından kareler

Şehrikürd, İRNA- İran'ın güneybatısında yer alan Çahar Mahal ve Bahtiyari ilinin Meşayeh Köyü, ilkbaharda her izleyiciyi kendine çeken bozulmamış ve harika bir doğaya sahiptir. Kameraman: Ahmed Riyahi Dehkürdi

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