Çahar Mahal ve Bahtiyari’nin Meşayeh Köyünün bahar doğasından kareler

Şehrikürd, İRNA- İran'ın güneybatısında yer alan Çahar Mahal ve Bahtiyari ilinin Meşayeh Köyü, ilkbaharda her izleyiciyi kendine çeken bozulmamış ve harika bir doğaya sahiptir. Kameraman: Ahmed Riyahi Dehkürdi
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Hürremabad'daki Felekü'l-Eflak Kalesi'nin restorasyonundan kareler
Hürremabad, İRNA- Son zamanlarda Lurestan ilindeki deprem, Felekü'l-Eflak Kalesi'nde hasar…
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Gilan'da pirinç ekiminden görüntüler
Reşt, İRNA- Gilan'da pirinç ekimi uzun bir geçmişe sahiptir. İlin bu ürünün ülkedeki üretimindeki…
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Asya Şampiyonlar Ligi en iyi golü İranlı bir futbolcu tarafından atıldı
Tahran,İRNA- Perspolis Futbol Takımı kaptanının El Cezire'ye karşı attığı gol, Asya Şampiyonlar…
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İran filmi ABD film festivalinin en iyi film ödülüne aday gösterildi
Tahran, İRNA- İranlı yönetmen Emir Leşkri'nin yönettiği Trophy isimli film, ABD'de bir festivalde…
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İran'dan Fars Körfezi ülkelerine nano seramik ve çini ihracatı
Tahran, İRNA- İran'ın fayans ve seramik üreticilerinden bir üretim birimi, Nano yardımıyla…
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İran'da 190 ulusal baraj projesi hayata geçirilecek
Tahran, İRNA- Mevcut verilere göre İran genelinde halihazırda 48 milyar 488 milyon metreküp…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 109 bin 437'ye ulaştı
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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İsviçre, ABD'nin yasa dışı eylemlerine karşı daha etkin bir rol oynamalı
Tahran, İRNA- İsviçre Cumhurbaşkanı ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'ABD'nin…
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Çahar Mahal ve Bahtiyari’nin Meşayeh Köyünün bahar doğasından kareler
Şehrikürd, İRNA- İran'ın güneybatısında yer alan Çahar Mahal ve Bahtiyari ilinin Meşayeh Köyü,…
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Asya Kadınlar Futsal Kupası Eylül 2021'de düzenlenecek
Tahran, İRNA- İran Milli Kadınlar Futsal Takımı Teknik Direktörü Şehnaz Yari, Asya Futsal Kupası…
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