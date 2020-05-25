Gorgan, IRNA- İslami Bayramların iki büyük bayramıdan olan İrannlı Türkmenler arasıda büyük coşkuyla kutlanmaktadır. İranlı Türkmenlerde Ramazan Bayramı sofrası genelde 3 gün açık olur.
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İran Türkmenlerinde Ramazan Byramı
Gorgan, IRNA- İslami Bayramların iki büyük bayramıdan olan İrannlı Türkmenler arasıda büyük…
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Zarif, Lübnan Dışişleri Bakanı ve Hizbullah Genel Sekreterinin Direniş ve Hürriyet Bayramlarını kutladı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Lübnan Dışişleri…
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Musevi: Amerika başka ülkeler için hüküm verecek konnumda dğildir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Irakçi, Amerika’nın…
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Washington İslami Merkez’de Ramazan Bayramı
Washingtonn, IRNA- Washingtonn İslami Merkezinde Ramazan Bayramı kutlandı.
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 107 bin 713’e ulaştı
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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Hur ve Biyabanek’te tuz üretim havuzları
İsfahan, IRNA- Hur ve Biyabanek’teki bulunn tesiste, 8 havuzda tuz e 6 havuzda Karnalit üretilmekted…
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İran, Çin’in içişlerine müdaaleyi mahkum etti
Tahran, IRNA- Tahran, IRNA- İran Dışişeri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Çin Halk Cumhuriyet…
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İmam Rıza as. Türbesi ziyaretlere açıldı
Meşhed, IRNA- Meşhed kentinde bulunan Şiileerin 8. İmamı, İmam Rıza as. türbesi bu saba sağlık…
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Revanser’de Bahar Manzaraları
Kermanşah, IRNA- Kermanşah iline bağlı Revanser kentinin yüksek kesimlerinde Bahar’ın tazeliği…
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Ruhani, Lübnan halkının Direnniş Bayramıı yıldönümünü kutladı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Lübna Cumhurbaşkanı Mişel…
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