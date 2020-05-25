25 May 2020 22:03
Journalist ID: 1942
News Code: 83799957
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İran Türkmenlerinde Ramazan Byramı

Gorgan, IRNA- İslami Bayramların iki büyük bayramıdan olan İrannlı Türkmenler arasıda büyük coşkuyla kutlanmaktadır. İranlı Türkmenlerde Ramazan Bayramı sofrası genelde 3 gün açık olur.

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