Washingtonn, IRNA- Washingtonn İslami Merkezinde Ramazan Bayramı kutlandı.
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Washington İslami Merkez’de Ramazan Bayramı
Washingtonn, IRNA- Washingtonn İslami Merkezinde Ramazan Bayramı kutlandı.
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 107 bin 713’e ulaştı
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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Hur ve Biyabanek’te tuz üretim havuzları
İsfahan, IRNA- Hur ve Biyabanek’teki bulunn tesiste, 8 havuzda tuz e 6 havuzda Karnalit üretilmekted…
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İran, Çin’in içişlerine müdaaleyi mahkum etti
Tahran, IRNA- Tahran, IRNA- İran Dışişeri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Çin Halk Cumhuriyet…
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İmam Rıza as. Türbesi ziyaretlere açıldı
Meşhed, IRNA- Meşhed kentinde bulunan Şiileerin 8. İmamı, İmam Rıza as. türbesi bu saba sağlık…
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Revanser’de Bahar Manzaraları
Kermanşah, IRNA- Kermanşah iline bağlı Revanser kentinin yüksek kesimlerinde Bahar’ın tazeliği…
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Ruhani, Lübnan halkının Direnniş Bayramıı yıldönümünü kutladı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Lübna Cumhurbaşkanı Mişel…
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İran ve Irak, terörizmle mücadeleye vurgu yaptılar
Tahran, IRNA- İran’ın Irak Büyükelçisi İraj Mescidi ve Askeri Ataşesi Mustafa Muradiyan, Irak…
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Zarif: İslam ümmetinin gücüne inanıyoruz
Tahan, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevvad Zarif, İslam ümmetinin…
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Ruhani, İran-Türkiye arasındaki kara ve hava sınırlarının açılmasına vurgu yaptı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran-Türkiye hava ve kara…
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