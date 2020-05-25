25 May 2020 16:16
Journalist ID: 1942
News Code: 83799826
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Washington İslami Merkez’de Ramazan Bayramı

Washingtonn, IRNA- Washingtonn İslami Merkezinde Ramazan Bayramı kutlandı.

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