Hur ve Biyabanek’te tuz üretim havuzları

İsfahan, IRNA- Hur ve Biyabanek’teki bulunn tesiste, 8 havuzda tuz e 6 havuzda Karnalit üretilmektedir. Tesiste günneşin buharlaştırdığı havuzlarda üretim yapılmaktadır. Tsiste yılda 50 bin ton kolorid potasyum, 300 bin tonn kolorid sodyum ve 30 bin ton hidroksit magnazyum üretilmektedir.