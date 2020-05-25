25 May 2020 12:02
Journalist ID: 1217
News Code: 83799654
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Hur ve Biyabanek’te tuz üretim havuzları

İsfahan, IRNA- Hur ve Biyabanek’teki bulunn tesiste, 8 havuzda tuz e 6 havuzda Karnalit üretilmektedir. Tesiste günneşin buharlaştırdığı havuzlarda üretim yapılmaktadır. Tsiste yılda 50 bin ton kolorid potasyum, 300 bin tonn kolorid sodyum ve 30 bin ton hidroksit magnazyum üretilmektedir.

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