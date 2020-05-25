25 May 2020 11:26
Journalist ID: 1942
News Code: 83799632
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İmam Rıza as. Türbesi ziyaretlere açıldı

Meşhed, IRNA- Meşhed kentinde bulunan Şiileerin 8. İmamı, İmam Rıza as. türbesi bu saba sağlık ptotokolleri çerçevesinde açıldı.

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