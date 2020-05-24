Kermanşah, IRNA- Kermanşah iline bağlı Revanser kentinin yüksek kesimlerinde Bahar’ın tazeliği bir başkadır.
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Revanser’de Bahar Manzaraları
Kermanşah, IRNA- Kermanşah iline bağlı Revanser kentinin yüksek kesimlerinde Bahar’ın tazeliği…
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Ruhani, Lübnan halkının Direnniş Bayramıı yıldönümünü kutladı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Lübna Cumhurbaşkanı Mişel…
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İran ve Irak, terörizmle mücadeleye vurgu yaptılar
Tahran, IRNA- İran’ın Irak Büyükelçisi İraj Mescidi ve Askeri Ataşesi Mustafa Muradiyan, Irak…
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Zarif: İslam ümmetinin gücüne inanıyoruz
Tahan, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevvad Zarif, İslam ümmetinin…
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Ruhani, İran-Türkiye arasındaki kara ve hava sınırlarının açılmasına vurgu yaptı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran-Türkiye hava ve kara…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 105 bin 801’e ulaştı
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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İran Savunma Bakanı İslam ülkeleri Savunma Bakanlarının Ramazan Bayramını kutladı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı General Emir Hatemi, İslam ülkeleri Savvunma…
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İran’ın bazı keentleride Ramazan Bayramları kılındı
Tahran, IRNA- koronavirüs yayılmasının sıfır veya çok az olduğu İran’ın bazı şehirlerinde bugün…
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Venezuela Petrol Bakanı İran’ı takddir etti
Tahran, IRNA- İran tankeri Forçun’un Venezuela’ya yaklaşırkn o ülkenin yeni petrol bakanı Tareck…
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İran'dan Irak'la ekonomik iş birliğini yükseltmeye vurgu
Tahran, İRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani, Irak Parlamento Başkanı Muhammed Halbusi…
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