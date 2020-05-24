24 May 2020 21:53
Journalist ID: 1942
News Code: 83799457
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Revanser’de Bahar Manzaraları

Kermanşah, IRNA- Kermanşah iline bağlı Revanser kentinin yüksek kesimlerinde Bahar’ın tazeliği bir başkadır.

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